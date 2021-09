Mazzarri dal Napoli all’Inter, Esposito: “Walter mi disse queste parole. Se fosse…”

Il giornalista svela un retroscena con protagonista l'ex allenatore dell'Inter

"L'ho sentito spesso al telefono, anche dopo che era andato via da Napoli per firmare per l'Inter e mi disse testualmente che era pentito di averlo fatto. Da allora la sua carriera è andata in declino. Forse se fosse rimasto al Napoli sarebbe diventato un allenatore top e lui lo sa. Glielo ho detto più volte".