Mazzarri: “Situazione recuperi assurda. Il calcio deve cambiare le regole”

Il tecnico, impegnato nella lotta salvezza con il Cagliari, ha parlato delle gare rinviate che non sono state ancora recuperate

In un'intervista a Skysport24, Walter Mazzarri - allenatore del Cagliari - ha parlato della situazione dei recuperi in chiave lotta salvezza. E come Pioli ne aveva parlato qualche tempo fa in chiave scudetto, ne ha parlato il tecnico rossoblù: «Quanto pesa questa situazione dei recuperi nella lotta salvezza? Anche se non mi compete mi permetto di dire che per me è assurdo che a otto domeniche dalla fine non ci siano squadre alla pari per partite giocate. È necessaria una riflessione immediata, cercare di cambiare le regole della giustizia sportiva. Nello sport bisogna decidere subito. Le partite si devono giocare tutte allo stesso modo. Addirittura in passato si giocava allo stesso orario perché ci fosse equità in tutto. Credo che bisogna riflettere e che bisogna far recuperare in fretta in queste partite, già siamo in ritardo. Credo che non esistano i tempi lunghi nel calcio. Con queste cose si può falsare - parola forte - il campionato».