Mazzarri: “Perdere con l’Inter ci sta, ma non mi è piaciuto il modo. Voglio sperare…”

Alla vigilia della gara contro l'Udinese, il tecnico del Cagliari è tornato sulla sconfitta contro la squadra di Inzaghi

Alla vigilia della gara contro l'Udinese, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Il tecnico del Cagliari è tornato sulla sconfitta con l'Inter: "Quando si perde nel modo in cui abbiamo perso con l'Inter, sembra che sia tutto negativo. A Milano con quell'Inter lì che nel 2021 su 19 partite ne ha vinte 17, si può perdere con l'Inter ma non mi è piaciuto il modo come si è perso. Voglio sperare che sia un incidente di percorso perché nelle 4 partite precedenti eravamo sulla buona squadra".