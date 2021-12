Capozucca: “Chiediamo scusa. Alcuni giocatori non devono più giocare nel Cagliari”

Le dichiarazioni del dirigente del Cagliari al termine della gara persa contro l'Udinese alla Sardegna Arena

Dopo il 4-0 subito a San Siro contro l'Inter, il Cagliari incassa un altro poker dall'Udinese. Al termine della gara il direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca, ha parlato ai microfoni di Dazn. Questa l'analisi del dirigente: "Dobbiamo scusarci e non parlare più perché dopo una prestazione del genere c'è poco da parlare. Era doveroso scusarsi, una prestazione che il Cagliari non poteva fare e invece ha fatto, siamo tutti addolorati. Io penso che qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Il Cagliari ha una storia importante e quando vai in campo devi avere l'amore per questa maglia".

"Oggi sono andati in campo alcuni giocatori che questo amore non l'hanno avuto e questi giocatori non devono più giocare nel Cagliari. Questa è la mia posizione e penso anche della società, non è giusto che ci siano state prestazioni del genere. Le prestazioni, anche un giocatore modesto, mette il cuore. Oggi ho visto una prestazione senza mordente. Se non hai dentro l'amore per questa maglia non sei degno di indossarla ed è giusto che te ne vai. Mazzarri è l'unica certezza che abbiamo, rimarrà fino alla fine del campionato".