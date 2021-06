Mazzola: “Barella ha lo spirito di Burgnich e Facchetti. Può essere capitano”

Le parole della storica bandiera nerazzurra a proposito del centrocampista in evidenza anche con la maglia dell'Italia

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di Fcinter1908.it, Sandro Mazzola ha parlato dell'Europeo disputato finora dall'Italia e in particolare del rendimento dei nerazzurri: "Il Mancio sta facendo un gran lavoro. I ragazzi lo seguono in tutto e per tutto, questo mi fa pensare che possono arrivare in fondo all'Europeo. Mi è piaciuto tantissimo Barella, ma anche Bastoni contro il Galles. Barella invece ha quello spirito di Burgnich e Facchetti, può diventare il capitano dell'Inter e della nazionale in futuro".