ESCLUSIVA Mazzola: “Calhanoglu? Brava Inter, sogno già un gol nel derby. Su Inzaghi…”

FCInter1908.it ha intervistato in esclusiva Sandro Mazzola per parlare dell'arrivo in nerazzurro di Hakan Calhanoglu e Simone Inzaghi

Daniele Vitiello

"Calhanoglu? Giustissimo portarlo all'Inter". Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra, approva l'acquisto del centrocampista turco, ufficializzato dall'Inter nella giornata di ieri. In esclusiva a FCInter1908.it, l'ex capitano interista ha commentato anche l'arrivo di Simone Inzaghi come erede di Antonio Conte. Ecco le sue parole:

"Calhanoglu? A me piace tanto, è stato giustissimo portarlo all'Inter. Sono stati bravi ad approfittare della situazione che si era creata. Ovviamente farà piacere ai tifosi anche perché arriva dal Milan ed è normale che si parli molto di questo. Io ad esempio aspetto già un gol nel derby (ride, ndr). Trova una squadra che può continuare a lottare per il vertice della classifica, ma non farmi dire altro altrimenti devo correre a toccar ferro. Dico solo che Inzaghi mi piace, sa come mettere in campo la squadra ed ha voglia di affermarsi. Conte? Giusto andar via se non hai più lo stesso spirito del primo giorno".

Che ne pensa dell'Europeo dell'Italia?

"Il Mancio sta facendo un gran lavoro. I ragazzi lo seguono in tutto e per tutto, questo mi fa pensare che possono arrivare in fondo all'Europeo. Mi è piaciuto tantissimo Barella, ma anche Bastoni contro il Galles. Nicolò ha quello spirito di Burgnich e Facchetti, può diventare il capitano dell'Inter e della nazionale in futuro".