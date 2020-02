Mazzola: “Derby gara dell’anno. Conte ha dato anima. Juve? Non guarderei il calcio se…”

Intervistato da calciomercatoweb.it, Sandro Mazzola, leggenda vivente dell’Inter, si è proiettato al derby di domenica sera tra i nerazzurri e il Milan, con un cenno alla stagione della squadra di Antonio Conte, riuscito, secondo Mazzola, a dare un’anima a tutto il gruppo. Ecco le sue parole:

DERBY – “E’ la partita dell’anno. Sono cresciuto nell’Inter di Benito Lorenzi, per lui questa era la gara più importante. La settimana prima del derby era ritiro, in automatico. Ci raccontava storie su storie e sono cresciuto con l’attesa di questa partita. Quando la giocavamo, non c’erano scuse: dovevamo vincere per essere i primi di Milano“.

CONTE ED ERIKSEN – “Conte ha dato grande mentalità a questa squadra. Le ha dato un’anima, un’identità ed un gioco ben preciso. La lotta scudetto è difficile da prevedere, il resto si vedrà dopo il derby. Sono certo che nuovi acquisti si faranno valere, ma è troppo presto per giudicare il loro impatto per la categoria che vuole valere l’Inter. Anche Eriksen andrà osservato, nonostante mi piaccia molto e penso sia uno di quelli che può dare una mano ai nerazzurri”.

JUVENTUS – “La sudditanza psicologica non esiste, altrimenti non guarderei il calcio. La Juventus è una grande squadra, ed è una che fa parte del giro, una di quelle che gioca ogni anno per vincere lo Scudetto. Va combattuta in campo partita dopo partita. Non bisogna dare alibi alla squadra“.

IBRAHIMOVIC – “Dei loro mi incanta Ibra. Ha quell’atteggiamento un po’ sufficiente, ma poi ti inventa il passaggio o ti decide la partita del nulla. Domenica vedo avanti il Milan, comunque: magari così gli porto sfiga (ride ndr)“.

(Fonte: calciomercatoweb.it)