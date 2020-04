Mazzola: “Esposito? Ha le qualità per ritagliarsi il suo spazio nell’Inter. La soluzione…”

Intervenuto ai microfoni di SerieBnews.com, Sandro Mazzola ha detto la sua sul futuro di Sebastiano Esposito. Per l’ex nerazzurro il giovane attaccante dell’Inter deve rimanere agli ordini di Conte: “Io lo lascerei nelle mani Conte, mi sembra la giusta soluzione. Il ragazzo sa che avrà delle difficoltà, però se è il giocatore di cui tutti pensiamo, Conte compreso, è meglio tenerlo e metterlo in pista. Ha qualità importanti e lo ha dimostrato le volte in cui è sceso in campo. Può essere già una risorsa preziosa, malgrado la giovane età. Ha le doti e il talento per ritagliarsi il suo spazio anche in questa Inter”.

(SerieBnews.com)