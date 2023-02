Mazzola è il quinto centrocampista ad entrare nella Inter Hall of Fame

Uno dei giocatori più iconici e leggendari della storia nerazzurra entra nella Inter Hall of Fame

Sandro Mazzola entra nella Inter Hall of Fame. Uno dei giocatori più iconici e leggendari della storia nerazzurra, l'uomo che ha firmato con una doppietta la prima Coppa dei Campioni del Club nel 1964. Fa il suo ingresso nella Hall of Fame nerazzurra, arrivata alla sua quinta edizione, nella categoria centrocampisti: lui, mezzapunta dal gol nel sangue, che seppe poi arretrare la sua posizione. Si tratta del terzo ingresso nella Hall of Fame nell'edizione 2022, dopo Ivano Bordon e Maicon, e precede l'ultimo annuncio mancante, quello dell'attaccante.