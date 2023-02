Inter, Inzaghi studia la soluzione col doppio play: l’idea del tecnico

Nel 2018 è stato a un passo dal Siviglia. Luciano Spalletti bloccò tutto, Brozovic rimase a Milano e il resto è storia. "E la sua storia in nerazzurro è la rappresentazione migliore di tutto ciò che è Brozo. Lui, che nel 2018 è stato a un passo dal Siviglia, anzi a un “volo”. Ma quell’aereo prenotato non lo ha mai avuto come passeggero, perché Brozo si è rimesso a disposizione di Spalletti e ha cambiato il corso della sua storia all’Inter, passando da comprimario a insostituibile nel giro di poche settimane, grazie alla nuova posizione in campo", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Con lui in regia, l’Inter è tornata a vivere stabilmente le notti di Champions e ad alzare trofei. Anche se adesso, Brozo non è più insostituibile come un anno fa. Merito di Calha, che si è scoperto regista magico e sapiente. Così ora Inzaghi studia la soluzione col doppio play, per togliere punti di riferimento agli avversari. Brozo più Calha, con alternanza di posizioni e soluzioni. Per un’Inter che vuole stupire".