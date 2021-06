Mazzola: “Inzaghi? All’Inter darà soddisfazioni, non è un ripiego. So che…”

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, Sandro Mazzola ha commentato così l'approdo di Simone Inzaghi all'Inter

"Inzaghi all'Inter per me non è un ripiego, so che personalità riesce ad avere nelle sue squadre. Secondo me darà soddisfazioni all'Inter, bisogna lasciarlo lavorare e i risultati arriveranno senza problemi".