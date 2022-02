Mazzola: “Partita col Napoli pericolosa per l’Inter. Mi toccherà andare…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore nerazzurro on vista della trasferta di Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal, Sandro Mazzola ha parlato dell'attesa Napoli-Inter in programma sabato. "Mamma mia, sarà una partita molto pericolosa per i nerazzurri dopo il derby della settimana scorsa. Mi Toccherà andare a parlare coi ragazzi. Bisognerà vedere come reagiscono alla brutta botta della sconfitta con il Milan. Stadio Maradona? Mamma mia, senti il rumore dei tifosi all'ingresso".