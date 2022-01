Mazzola: “Scudetto? Bella lotta. Inter e Napoli possono dire la loro fino alla fine”

Le parole dell'ex nerazzurro: "Del Napoli mi piace il suo gioco ed è una squadra che sa attaccare bene. Dovrebbe trovare un maggiore equilibrio"

Intervenuto ai microfoni di PianetAzzurro, Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: “E’ una bella lotta. Il Napoli lo vedo favorito sul Milan, mentre bisogna fare attenzione all’Atalanta. Ha dei calciatori che vanno tenuti in considerazione. Del Napoli mi piace il suo gioco ed è una squadra che sa attaccare bene. Dovrebbe trovare un maggiore equilibrio in difesa. Con gli organici al completo, Covid permettendo, Inter e Napoli sono le squadre che possono dire la loro fino alla fine”.