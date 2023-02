Mazzola: “Inter, stasera si vince. Skriniar mi ha deluso, voglio Lautaro capitano”

"L’Inter è favorita e rispetterà il pronostico. Stasera vince l’Inter. Inzaghi? Secondo me ha fatto un buon lavoro in questi due anni, ha vinto già tre trofei e magari potrebbe vincerne qualcun altro da qui a giugno. Fosse per me lo riconfermerei per la prossima stagione, gli darei ancora fiducia. Skriniar? Alla fine Skriniar è rimasto all’Inter nel mercato invernale e da qui a giugno deve dare il massimo per la squadra. La società e l’allenatore hanno fatto bene a togliergli la fascia: uno che fa una cosa del genere non può restare capitano. Il suo comportamento mi ha deluso e ha dimostrato di non essere una bandiera dell’Inter. Lautaro sta facendo benissimo, ha la testa da Inter. Lo vedrei molto bene come nuovo capitano. Se arrivasse un’offerta da 100 milioni in estate? Lautaro Martinez è fondamentale per l’Inter, una grande squadra i suoi campioni se li tiene stretti e non li vende. Non ho nessun dubbio: io continuerei a puntare su Lukaku. Quando tornerà in condizione e finalmente si sarà messo tutti i problemi alle spalle, tornerà a fare la differenza e a segnare caterve di gol".