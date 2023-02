Inter, tentazioni e nuovi casi Skriniar da evitare: presto il rinnovo di Bastoni

Inter, presto il rinnovo di Bastoni

La gara di stasera ha un sapore particolare per Bastoni, cresciuto con l'Inter nel cuore e voglioso di regalare un dispiacere ai cugini rossoneri che l'anno scorso hanno gioito per le strade di Milano. Presto arriverà anche la chiamata per formalizzare un rinnovo che è priorità per lui e per il club nerazzurro: "Quell’immagine era andata di traverso anche a Bastoni, pure lui nerazzurro da bambino e in trasformazione con Inzaghi. Dalla scorsa stagione il centrale azzurro ha accentuato le caratteristiche di incursore dalla metà campo in su. Per evitare nuovi casi Skriniar e tentazioni di fuga a zero, il suo contratto in scadenza 2024 dovrebbe essere rinnovato quanto prima".