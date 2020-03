Mazzola: “Volevo portare CR7 all’Inter ma un dirigente mi disse no perché…”

Sandro Mazzola è stato un calciatore dell’Inter ma anche un dirigente nerazzurro e ha un aneddoto da raccontare su Cristiano Ronaldo: «Tra Messi e Ronaldo penso sia più completo il portoghese. Quando era al Manchester United volevo portarlo all’Inter, molto prima rispetto alla cessione al Real. Allora costava una cifra abbordabile. Ho fatto il suo nome ai dirigenti dell’Inter ma non mi ascoltarono. In particolare uno mi disse che non valeva tutti quei soldi. Così decisi di lasciare il mio posto come direttore, qualche settimana più tardi ritornai sui miei passi ma ci rimasi male».

(Fonte: twikie.it)