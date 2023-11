Mazzoleni: “Lecce-Milan? Mai fallo se permetti il gol in Atalanta-Inter”

Intervenuto negli studi di Sportitalia, Mario Mazzoleni, ex arbitro, ha parlato così del fallo annullato a Piccoli nel finale di Lecce-Milan: "Io non credo sia un problema di VAR o di Abisso. Premesso che la classe arbitrale è di un livello mediocre, il problema è di incongruenza dell'organo tecnico. Se si stabilisce una soglia di fallo, quella soglia deve essere trascritta in episodi: se tu permetti un gol, in Atalanta-Inter, dove c'è un contatto tra Dimarco e Lookman, che non reputi fallo ma un semplice contatto, il gol segnato dal Lecce non puoi annullarlo perché quello di Piccoli non può mai essere fallo".