Mbappé: “Conte un grande allenatore, ma non credo giocherò mai nel Tottenham”

Il giocatore parla del suo futuro e chiude la porta sulla possibilità di giocare con la maglia degli Spurs

In casa Psg a tenere banco è sempre il futuro di Kylian Mbappé. Il giocatore non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club parigino e una sua partenza a giugno è sempre più probabile. Ma non a gennaio come conferma lo stesso diretto interessato. "Il Real? No, a gennaio no. Sono al Paris Saint-Germain, sono davvero felice e finirò la stagione al Psg al 100%". Sul presunto interesse da parte del Tottenham, il giocatore aggiunge: "E' un grande club. Sono sicuro che faranno qualcosa di buono in questa stagione con Antonio Conte perché è un grande allenatore, ma non credo che giocherò per il Tottenham nella mia vita".