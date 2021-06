Mbappé: “Difficile voltare pagina. Volevo aiutare la squadra, ma ho fallito”

Mbappé prova a scusarsi per l'errore dal dischetto che è costato alla Francia l'eliminazione da Euro 2020

"Mi scuso per questa situazione. Sono desolato per il rigore. Volevo aiutare la squadra, ma ho fallito". Kylian Mbappé prova a scusarsi per l'errore dal dischetto che è costato alla Francia l'eliminazione da Euro 2020. "Purtroppo, questo sport - scrive il campione sui social -, che amo tantissimo, è fatto di alti e bassi. So che voi fan siete rimasti delusi, ma vorrei ringraziarvi per il supporto e per aver sempre creduto in noi. La cosa più importante è rialzarsi e diventare più forti".