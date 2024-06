Mbappé ha poi sponsor personali come Nike, Hublot e Oakley che valgono almeno 20 milioni all'anno e il Real incasserà la parte dei diritti d'immagine del calciatore che ha riservato per sé in sede di trattativa. Solitamente il club 'merengue' concede ai suoi calciatori il 50%, ma nel caso di Mbappé il francese avebbe ottenuto in fase di trattativa una percentuale più alta.

Ma l'arrivo del fuoriclasse ex Psg andrà a beneficio anche degli attuali sponsor del Real che ne trarranno un giovamento economico che si riverbererà anche sul club e farà crescere ancor di più, secondo l'esperto di marketing Miguel Angel Hernandez, il marchio Real Madrid in tutto il mondo. Inoltre l'arrivo di Mbappé nel club delle capitale spagnola vorrà dire anche un maggior 'consumo' di partite da parte dei telespettatori e maggiori ricavi, per il Real e per la Liga, a livello di diritti televisivi. Queste sono le cifre, come scrivono la stampa spagnola e quella internazionale, dell'affare che ha portato Kylian Mbappé al Real Madrid