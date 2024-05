Kylian Mbappé invece, premiato come migliore della Ligue 1, ha parlato così dal palco, come riportato da RMC Sport:

"Quando annuncerò il mio prossimo club? Nella vita bisogna prendersi il tempo per tutto. L’unica cosa da sapere è che lascio il PSG. Il resto forse non è il momento per scoprirlo".