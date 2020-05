In Spagna – Skriniar, voci sull’interesse dello United. Occhio al Real che però…

Dall’Inghilterra oggi, sono arrivate conferme sull’interesse del Manchester United per Milan Skriniar. Il club inglese sarebbe pronto ad una grossa offerta per il difensore dell’Inter. La notizia ha avuto eco anche in Spagna. Il Mundo Deportivo ha ripreso le parole del Mirror e ha sottolineato anche che c’è sempre il Real tra le società interessate al centrale. Il quotidiano spagnolo però ha sottolineato: “Al momento, la società spagnola – che intende rinnovare la sua linea difensiva – (Sergio Ramos compirà 35 anni l’anno prossimo e Militao non convince del tutto), non ha fatto alcuna chiamata al club milanese per inviargli un’offerta“.

(Fonte: Mundo Deportivo)