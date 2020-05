Medel: “Mi manca il calcio. Tornerò in Cile, ma non ora. Vidal? Siamo amici. Con lui…”

Tanta voglia di calcio, nel presente e nel futuro. Ancora in Italia. Gary Medel, ex centrocampista dell’Inter e oggi nel Bologna di Mihajlovic, ha raccontato come sta vivendo la situazione coronavirus. Ecco le sue parole:

VOGLIA DI CALCIO – “Il prato verde credo manchi a tutti, questo è scontato. Avrei tanta voglia di tornare in campo“.

VIDAL – “Io e Arturo siamo molto amici. Ci sentiamo quotidianamente. Abbiamo organizzato una campagna solidale per la Croce Rossa cilena, siamo molto felici per le molte donazioni ricevute da tantissimi nel nostro Paese“.

RITORNO IN ITALIA – “Volevo tornare in un campionato di così alto livello dopo l’esperienza turca. In tanti, negli anni, mi avevano parlato bene di Mihajlovic. Lo volevo provare come allenatore. E poi Bologna mi ha affascinato da subito, l’idea mi piaceva, i direttori Bigon e Sabatini mi hanno dato fiducia, voglia, e non ci ho pensato“.

FUTURO – “Tornerò in Cile, all’Universidad Catolica. Ma solo alla fine della mia carriera. Adesso i tempi non sono ancora maturi. Voglio continuare a gareggiare in Europa, ad alto livello, e al Bologna in particolare sto molto bene. Non mi immagino a carriera finita: per ora voglio solo pensare a quanto posso ancora dare al Bologna e al calcio europeo. Poi alla fine del mio percorso tornerò a casa“.

(Fonte: Corriere dello Sport)