Medel: “Sanchez quando sta bene è il più forte. L’Inter vincerà lo scudetto”

Le parole del difensore del Bologna in conferenza stampa: "Per me il giocatore più forte è Sanchez, quando sta bene"

Marco Astori

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Gary Medel, difensore del Bologna, ha parlato così di chi l'ha impressionato di più in questa prima parte di campionato: "Per me il giocatore più forte è Sanchez, quando sta bene. La squadra che invece vincerà secondo me il campionato è l'Inter".