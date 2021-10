Metà mediano, metà rifinitore: Inter, straordinari per Barella. E con Inzaghi…

Il centrocampista nerazzurro ha ulteriormente arricchito le sue qualità, diventando importante in ogni zona di campo

Un vero e proprio tuttocampista. La Gazzetta dello Sport spiega come è cambiato il modo di giocare di Nicolò Barella con l'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter: "Barella anche all'Inter ha il corpo di un centauro: metà mediano da corsa, metà rifinitore di velluto. Nessuno in Serie A ha recapitato più assist: 5. Pure un gol. In attesa che Calhanoglu si svegli e svolga le sue mansioni di rifornitore, Nicolò si smazza gli straordinari. Non ne sentiva il bisogno, visto che con Inzaghi il lavoro è aumentato: più pressing e più rincorse con la linea difensiva più alta".