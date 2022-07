Ex ct Belgio: “Lukaku farà bene all’Inter, ma non sarà facile fare meglio di prima”

"Romelu ha già brillato all'Inter, Ma bisognerà riprendere fiducia, e non è facile. Romelu dovrà sentire il calore del club, dei tifosi, dei dirigenti, dei compagni. Sul piano umano, l'Italia è migliore per lui. È un'ottima cosa per la Nazionale che sia tornato in Italia. Se farà meglio della sua prima volta in Italia? Sarà difficile, credo!".