Meggiorini: “Grazie a Mancini per l’esordio con l’Inter. Gol in rovesciata? Djorkaeff…”

L'attaccante del Vicenza sta vivendo un momento di forma straordinario, evidenziato dal gol alla Djorkaeff contro il Pisa

Riccardo Meggiorini , attaccante attualmente in forza al Vicenza, è salito agli onori della cronaca per un gol clamoroso in rovesciata alla Djorkaeff contro il Pisa. Ecco alcuni estratti dell'intervista dell'ex Torino e Chievo a La Gazzetta dello Sport :

«Se mi ha chiamato Djorkaeff? Lui no, ma tanti amici per farmi complimenti, mi hanno mandato il video di quell’Inter-Roma, l’ho visto e rivisto. Non male come paragone, poi ho detto basta, non pensiamoci più. Quel gol non mi basta».