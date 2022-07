Meluso: “In Italia grande crisi: tanto che Lukaku è tornato all’Inter in prestito”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Mauro Meluso , dirigente, ha parlato così del momento del calcio italiano: "Ogni squadra ha le sue esigenze tecniche ed economiche, bisogna trovare l'equilibrio. La pandemia ha creato un buco nei ricavi importanti e da lì molte squadre stanno lavorando per colmarlo. In Italia però il problema è un po' più grave rispetto a quello che stanno affrontando le altre nazioni. Basti pensare che l'Inter ha preso Lukaku in prestito, non certo a titolo definitivo.

Poi di certo resta un'ottima operazione per il nostro campionato, che inizierebbe a ritrovare talenti e fascino. Soprattutto dovessero arrivare anche Di Maria e Pogba. Ce lo auguriamo, anche se molti di questi non sono più giovanissimi. Difficile dare già l'Inter per favorita, il calcio è imprevedibile. L'Inter ha fatto due grandi campionati, mentre il Milan ha avuto un exploit lo scorso anno. La partenza anticipata della Serie A inciderà il giusto. Piuttosto inciderà la pausa di 50 giorni per il Mondiale, è una cosa nuova. Le società dovranno studiare delle contromisure appropriate per tenere i calciatori sul pezzo mentalmente e fisicamente".