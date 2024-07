L'ex direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato del mancato rinnovo di Zielinski che poi ha trovato l'accordo con l'Inter. «Lo abbiamo perso a parametro zero e potevamo fare qualcosa in più e mi assumo la responsabilità. Ogni situazione ha la sua storia e la sua dinamica: questa mancato rinnovo ha inciso sul Napoli. Sicuramente, oggettivamente, perderlo a zero, non è stata una buona cosa. Lo sappiamo tutti. Anche se ci sono state diverse valutazioni, anche economiche, che hanno portato al mancato rinnovo. Possono essere state troppo elevate le richieste dell'entourage del giocatore. Ci sono state varie situazioni», ha detto il dirigente sul giocatore polacco.