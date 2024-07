Gli anni sembrano non passare per Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, nonostante i 35 anni compiuti, arriva da due stagioni da assoluto protagonista con la maglia dell'Inter, e anche questa estate si è presentato tirato a lucido, pronto per recitare ancora una volta un ruolo di primissimo piano. Un fedelissimo di Inzaghi, che non sa proprio fare a meno di lui, come ricorda La Gazzetta dello Sport: "L'armeno è stato il secondo calciatore dell'Inter sia per presenze (46) sia per minuti giocati (3526) in tutte le competizioni. Se alla seconda classifica si esclude Sommer in quanto portiere, la statistica assume ancor più rilevanza. È il giocatore di movimento più utilizzato da Simone Inzaghi. Più di Barella (3502), Lautaro Martinez (3461), Thuram (3366). Soltanto in due occasioni è partito dalla panchina e Simone Inzaghi ha scelto di non impiegarlo in due partite del finale di campionato, quando ormai la certezza dello scudetto era già maturata da settimane".