Mendieta: “Skriniar è un ottimo giocatore, sta confermando il suo talento. Il Barça? È solo…”

In una lunga intervista rilasciata al portale Sport Aktuality, Gaizka Mendieta ha elogiato Milan Skriniar. L’ex giocatore commenta anche l’interesse del Barcellona nei confronti del difensore slovacco: “È un ottimo giocatore, motivo per cui le grandi squadre sono interessate a lui. Non solo dalla Spagna. Certo, nella Liga vogliamo avere solo i migliori calciatori, e se dovesse arrivare sarebbe un grande rinforzo per il club che lo prenderebbe. Sta confermando il suo talento e le sue qualità. Vedremo cosa succederà. Sono curioso, ma anche il mercato dei trasferimenti si è trovato in una nuova situazione. I club devono ora stare attenti. Soprattutto quando si prendono nuovi giocatori. Per me, è un giocatore davvero eccellente. L’interesse del Barcellona? È solo una speculazione, ma se un giorno dovessero davvero acquistarlo, mi farebbe piacere perché su un giocatore di qualità“.

