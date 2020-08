Mengozzi: “Mi mancano i tifosi. Più di tutti mi ha stupito Lukaku, stasera ci si gioca…”

Mirko Mengozzi, speaker di San Siro e tifoso nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Inter TV: “Mi mancano i tifosi, lo stadio. Non vedo l’ora di tornare, mi sono tenuto in forma a casa. Quando si parla di Inter c’è la passione che vince su tutto. Il mio uomo copertina? Quello che mi ha stupito più di tutti è stato Lukaku. Me lo aspettavo forte ma non così forte. Mi hanno stupito un po’ tutti, come hanno reagito. Senza questo grosso casotto che c’è stato questa stagione sarebbe forse potuta essere diversa. Il giocatore che mi emozionava di più annunciare? Il numero 22 il Principe Diego Alberto Milito. Mi aspetto una bella partita oggi. Ci si gioca tutto, l’importante è arrivare secondi”.

