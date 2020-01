Giornale – Inter, la coppa per ritrovare la mentalità vincente smarrita. Conte, l’altra buona notizia è…

L’Inter accede ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo sul Cagliari. Una vittoria importante nel processo di crescita dei nerazzurri nel nuovo corso targato Antonio Conte: “Se è vero che vincere aiuta a vincere, l’Inter non può e non deve sottovalutare la Coppa Italia – scrive Il Giornale -. Per creare quella fantomatica mentalità vincente, smarritasi nel corso dell’ultimo decennio, la società nerazzurra ha infatti bisogno di mettere in bacheca un trofeo il prima possibile. Dopotutto, per conquistare questa coppa bastano “solo” cinque vittorie e l’Inter di Conte ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo“.

Tra le note liete della fredda serata di San Siro c’è il ritorno di Alexis Sanchez: “Un’assenza pesante che, nonostante l’esplosione della coppia Lukaku-Lautaro, si è fatta sentire. L’ex United, seppur comprensibilmente arrugginito, si è mosso bene con qualche spunto interessante e questa, insieme alla vittoria, è l’altra bella notizia con cui se ne torna a casa Antonio Conte“.