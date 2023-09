Mentana: “In questo avvio di stagione dell’Inter c’è un dato impressionante”

Noto tifoso dell'Inter, il direttore del tg di LA7, Enrico Mentana, sui social ha detto la sua - nei giorni scorsi - sull'avvio dei nerazzurri in questa stagione. E ha messo in risalto soprattutto un dato, i numeri della difesa interista. Come ha scritto in un post pubblicato su Instagram: "Il dato impressionante dell'avvio di campionato della squadra di Inzaghi - si legge - è quello dei tiri in porta subiti. Nove in cinque partite con un solo gol".