L'exploit della Roma dall'arrivo di Daniele De Rossi mette in evidenza ciò che con José Mourinho non andasse, quantomeno nell'ultimo periodo. C'è chi, pur lasciando intatti i ricordi e l'affetto nei confronti del portoghese per quanto fatto all'Inter, non riesce a nasconderlo. Come ad esempio Enrico Mentana, ospite del canale Twitch di Fcinter1908.it.