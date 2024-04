Quando in live gli spettatori hanno sentito che avesse incontrato Arrigo Sacchi, non hanno resistito alla tentazione. Enrico Mentana, ospite del canale Twitch di Fcinter1908.it, ha rivelato di essersi ritrovato con l'ex allenatore del Milan, per motivi personali, nei giorni in cui avevano fatto discutere le sue ultime dichiarazioni sull'Inter. E allora la domanda è venuta fuori spontanea: "Ha chiesto a Sacchi delle parole verso l'Inter?".

Questa la risposta di Mentana: "E certo, mica faccio finta di niente. Gli ho detto 'Arrigo, ma che ca*** hai detto?' (ride, ndr), lui ha smentito assolutamente di aver detto quelle cose. Aveva appena detto che l'Inter di Inzaghi giocava bene, per cui non aveva senso sparare la fesseria sui debiti". Anche fosse stato impavido di fronte all'evidenza di aver detto una cosa sbagliata, non avrei potuto disconoscere quello che ha fatto anni fa. Non è che se tra 20 anni incontro Mourinho rincoglionito, allora gli dico che non può aver fatto grande l'Inter".