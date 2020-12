Mentana: “Qual è la vera Inter? Sono pronto a scommettere che…”

Intervenuto ai microfoni di Tiki Taka, il giornalista e direttore Enrico Mentana ha parlato così dell’Inter:

“Non sono tra quelli che pensano il campionato abbia già espresso i verdetti. Per me il campionato è finito da quando non ci sono più i tifosi. L’Inter è stata eliminata dallo Shakhtar a cui aveva fatto una caterva di gol nella passata stagione. Qual è la vera Inter: quella di quella partita o quella di quest’anno? Abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto. Sono pronto a scommettere che i valori nel bene o nel male saranno molto diversi da quelli attuali, è un campionato incontinente”.