ESCLUSIVA Mentana: “Inter senza inventiva e furore. Scudetto? L’obbligo di Conte è un altro”

C’è ancora tanta delusione in casa Inter dopo l’eliminazione dalla Champions League. Nonostante le bu0ne notizie da Madrid, gli uomini di Antonio Conte non sono riusciti a strappare al fortino composto dallo Shakhtar una vittoria che sarebbe valsa il passaggio del turno al fotofinish.

Ne abbiamo parlato anche con Enrico Mentana, direttore del TG La7 e grande tifoso nerazzurro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Fcinter1908.it. Questo il suo pensiero: “La squadra è macchinosa nel gioco quando deve fare la partita. Non ha inventiva, né furore agonistico. Contro le squadre chiuse, cui vanno bene due risultati su tre, va a sbattere contro il muro. L’immagine emblematica di questo non senso di un’Inter bloccata è il povero Lukaku che, a furia di giocare spalle alla porta, si è trasformato in portiere aggiunto degli avversari nell’unica grande occasione da gol del nostro sciagurato secondo tempo di ieri, giocato già sapendo che non c’era il biscotto a Madrid, eppure senza nessuna spinta, con compassata impotenza. Lo scudetto ora è un ‘obbligo’ per Conte? L’obbligo è dare un gioco meno prevedibile alla squadra“.