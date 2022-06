Mentana vs Suning: “Non vorrei essere loro se vendono questi”. Ranocchia approva

"Se vengono uno di questi non vorrei essere nei panni dei proprietari dell'Inter": questo il messaggio di Enrico Mentana, giornalista e tifoso nerazzurro, in merito ad un possibile addio di uno tra Bastoni, Skriniar e Barella. E lo sfogo di Mentana, oltre che tra i tifosi nerazzurri, ha trovato approvazione anche in Andrea Ranocchia, che tramite il suo profilo Instagram ha messo like a post del collega, confermando di essere in linea con il suo pensiero.