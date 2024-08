Mercato, l’agente di Chiesa: “Non ho mai trattato con il Besiktas per lui”

In queste ore si è parlato di un interessamento del Besiktas nei confronti di Federico Chiesa, attaccante della Juventus, in scadenza di contratto nel 2025 con i bianconeri e più volte accostato all'Inter per l'anno prossimo. In particolare, circolano alcune dichiarazioni attribuite a Hüseyin Yücel, vicepresidente del club turco, che avrebbe detto: