Ceccarini: “Calcio, un’ottima idea per le date del prossimo mercato potrebbe essere questa”

Il calcio attende, nella speranza di poter ripartire quanto prima. Con le sue date, i suoi riti, le sue polemiche, le sue emozioni. Tutti, nel mondo del pallone, si domandano come e quando tutto potrà tornare alla normalità dopo l’emergenza coronavirus. In tanti, per esempio, si chiedono come conciliare le date di questa stagione con quelle della prossima, incluse le date del calciomercato. Su TMW, una soluzione l’ha proposta l’esperto Niccolò Ceccarini:

“La possibilità di una sospensione definitiva dei campionati è da prendere in considerazione. È l’ultima delle soluzioni, sicuramente la più difficile da adottare ma da non escludere. È chiaro che ricominciare alle porte dell’estate sarebbe già un grande traguardo (…). Per le date del calciomercato un’idea potrebbe essere questa: farlo partire il 1 agosto e concluderlo a metà settembre. Un mese e mezzo è più che sufficiente, ovviamente mantenendo invariata la sessione invernale di gennaio“.

(Fonte: TMW)