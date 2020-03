Calciomercato, unica finestra di quattro mesi? La Fifa riflette: ecco le possibili date

Si continua a riflettere anche sullo spazio da concedere al mercato quando tutto tornerà alla normalità. “U n’unica finestra di mercato lunga 4 mesi, da cominciare appena finirà l’attuale stagione sportiva. È una delle idee della Fifa, da attuare nel caso in cui, proprio allo scopo di terminare l’annata, si andasse avanti giocare oltre il 30 giugno. In sostanza, nell’ipotesi che per il 31 luglio si completassero tutte le competizioni, la campagna trasferimenti scatterebbe da inizio agosto per concludersi a fine novembre. In questo modo si rispetterebbe il tetto delle 16 settimane di mercato, attualmente suddivise tra 12 estive e 4 di gennaio. Finendo a novembre – o a dicembre, se il mercato dovesse cominciare a settembre – non avrebbe senso mantenere una finestra invernale”, spiega il Corriere dello Sport.