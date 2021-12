Mercato Inter, ag. Nandez: “Non mi risulta per ora offerta del Napoli. Al momento…”

Bentancourt, procuratore di Nahitan Nandez, ha risposto alle domande sul futuro del centrocampista del Cagliari, nel mirino di Inter e Napoli

Intervenuto come ospite a 1 Station Radio durante la trasmissione "1 Football Club”", Oscar Bentancourt, procuratore di Nahitan Nandez, ha risposto alle domande sul futuro del centrocampista del Cagliari, nel mirino di Inter e Napoli per il mercato di gennaio:

"Sinceramente non ho alcuna novità di mercato riguardo Nahitan Nandez. Offerta del Napoli al Cagliari? Non mi risulta nulla in questo momento. Ripeto, sul ragazzo non ci sono novità di mercato".