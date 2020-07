Mercato Inter, l’ex Torino Ferrante: “Belotti? Ecco dove andrà secondo me l’anno prossimo”

A TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento è intervenuto l’ex bomber Marco Ferrante.

Che ne pensa della vicenda Zaniolo?

“Può essere una strategia per cedere il ragazzo a un altro club. Un modo per difendersi, anche agli occhi della piazza. Può darsi che il ragazzo non abbia avuto un profilo umile come doveva essere e questo non è stato ben accettato dal gruppo. Ma i panni sporchi si lavano in casa, mostrarli a terzi non fa bene”.

Un pensiero su Belotti e sul Torino:

“A Torino c’è un pò di confusione a livello aziendale. Si sono cambiate le pedine durante l’anno e questo raramente accade perché rompi degli equilibri. A inizio anno dire che l’obiettivo minimo era l’Europa League è stato sbagliato. Anzi hai rischiato poi di lottare per la Serie B. Meglio una parola in meno che una in più. C’è tanto malumore, si è mandato via Mazzarri e preso Longo che è un giovane di talento ma inesperto. E poi mancano dei leader, oltre Belotti. Sono state sbagliate anche le scelte di mercato, servono giocatori da Toro, che sappiano lottare. Ci sono troppi stranieri che non sono da Toro. Ora bisogna voltare pagina e salvarsi. Belotti lotta, è in ogni zona del campo e per questo perde lucidità davanti alla porta. La sua forza è nel non dare punti di rifermento”.

Non è il momento per l’attaccante di fare il salto di qualità?

“Per me andrà al Napoli. Hanno preso Petagna per poi girarlo al Torino. E’ un’operazione fattibile. Poi ci sono gli Europei e deve essere all’altezza per questo palcoscenico, quindi gli serve un club di prima fascia”.