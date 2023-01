Mercato giovanili, l’Inter cerca anche in Eccellenza: preso il 2006 Pavesi

Nuova operazione di mercato per quanto riguarda il settore giovanile da parte dell'Inter: i nerazzurri hanno messo sotto contratto Riccardo Pavesi, promettente centrocampista offensivo della Luisiana, club del cremasco attualmente militante in Eccellenza. Classe 2006, nonostante l'età giocava già stabilmente in Prima Squadra, con cui è anche andato a segno. Pavesi, così come fatto pochi giorni fa con il 2008 Stefani, è stato contestualmente girato in prestito fino al termine della stagione alla Cremonese.