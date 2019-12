Pinamonti saluta il Genoa già a gennaio. La Roma sonda la pista e c’è anche l’ipotesi Inter

Sabato sera di fronte all’Inter ci sarà il Genoa dell’ex Thiago Motta. Il tecnico non sarà l’unico tra i rossoblù a essere passato dal club nerazzurro, in campo ci sarà anche Andrea Pinamonti.

“Protagonista con la maglia della primavera nerazzurra l’attaccante dell’under 21 dopo la stagione al Frosinone, chiusa con cinque gol. Sembrava potesse esplodere definitivamente al Genoa, società che lo ha preso con la formula del prestito con obbligo di riscatto investendo molto su di lui, ma fino ad ora pur lavorando tantissimo in attacco ha segnato appena 2 reti. La società sta studiando varie soluzioni. Di certo un Genoa invischiato nella lotta salvezza e penultimo in classifica non può giovare ad un giocatore come lui. Tanto che è già finito al centro di vari rumors di mercato. Dalla Roma che lo avrebbe messo nel mirino come vice Dzeko sino ad un possibile ritorno proprio all’Inter per rimpolpare il reparto offensivo. Perché al di là della mancanza cronica di gol vanno sottolineati i complimenti di entrambi i suoi allenatori in questa prima parte di stagione rossoblù. Pinamonti non si è mai risparmiato in attacco con un lavoro fondamentale per la squadra, per la quale spesso si ritrova ad essere l’unica vera punta in campo”, rivela Tuttosport.