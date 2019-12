Mercato Inter, si lavora anche in uscita. Gabigol, affare in via di definizione e per Icardi…

In casa Inter si guarda con grande attenzione al mercato in entrata, ma anche alle possibili uscite. Su tutte quella di Gabigol che a fine dicembre vedrà scadere il prestito al Flamengo, ma anche Icardi in prestito al Psg.

Secondo Gazzetta: “Attenzione poi alle uscite, il capitolo Gabigol è sempre caldo e in attesa di definizione. In prestito c’è anche un certo Mauro Icardi, che al Psg continua a segnare. Sulla possibilità che il club parigino lo riscatti – c’è un diritto fissato a quota 70 milioni – ieri ha parlato il d.s. dei francesi Leonardo, a margine dei sorteggi Champions: «Mauro sta andando molto bene, è un ragazzo disponibilissimo che lavora tanto, con lui fin da subito sono stati “patti chiari e amicizia lunga”, lui ha capito l’obiettivo del club e la concorrenza in rosa. Il riscatto? Sei mesi nel calcio sono un’eternità, può cambiare tutto in una squadra, oggi la sua situazione è stabile, l’Inter sa tutto e andiamo avanti, vediamo».

“Chiara l’intenzione del Psg di non accelerare, non è certo questo il momento della discussione. «Mi chiedete se Moratti mi ha consigliato di portarlo a Parigi? Eh, parlando di Moratti mi emoziono… Ma io mi aspettavo che Mauro fosse proprio così. È efficace, un vero nove, come Cavani. I nostri giocatori si completano tanto col suo gioco, sono veloci, creano spazi, questa sintonia s’è creata subito». E l’Inter fa il tifo: 70 milioni in cassa cambierebbero il mercato della prossima estate”, aggiunge il quotidiano.