Mercato, Leonardo: “Dipenderà dalle nostre esigenze. Sono meno bravo nelle cessioni, ma..”

Nel corso dell’intervista a France Football, il messaggio lanciato da Leonardo è abbastanza chiaro: senza vendere sarà difficile per il PSG investire quest’inverno e gli unici rinforzi possibili, se ce ne saranno, arriveranno solo in prestito. “Vedremo le opportunità, soprattutto attraverso i prestiti”, ha detto il brasiliano quando gli è stato chiesto se ci saranno acquisti in questa finestra di mercato e della pista Alli.

“Dipenderà anche dalle nostre esigenze. È un lavoro entusiasmante reinventarsi in questo momento di crisi”. Il dirigente del Psg ha anche ammesso a FF di essere “meno bravo nelle cessioni. Ma, a mia difesa, nessuno compra, sicuramente molto meno di prima”, ha aggiunto.

(dailymercato.com)