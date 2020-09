Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola nelle prossime ore si parla del mercato dell’Inter e degli ultimi sviluppi in casa nerazzurra, con il nome di Darmian in primo piano: “Inter, mercato low cost. Dopo Kolarov, accordo per Darmian. Però Conte aspetta sempre Kanté. Presto il difensore del Parma per 5 milioni: i nerazzurri proseguono con la politica delle spese sostenibili“.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)