Darmian si sente interista e l’Inter dice sì alla promessa: le cifre. Bastoni, via al rinnovo

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, l’Inter avrebbe incontrato nella giornata di oggi gli agenti di Alessandro Bastoni per iniziare la trattativa per il rinnovo di contratto del giovane difensore nerazzurro, che tanto bene ha fatto in questa prima stagione agli ordini di Antonio Conte.

Ma in Viale della Liberazione non si è parlato solo di Bastoni. Gli agenti del calciatore, infatti, sono gli stessi di Matteo Darmian. Il giocatore lo scorso anno era stato acquistato dal Parma anche in virtù di un tacito accordo con l’Inter, che aveva promesso di acquistarlo al termine di questa stagione per circa 2,5 milioni di euro. Ebbene, nell’incontro di oggi i dirigenti nerazzurri avrebbero confermato di voler rispettare questo patto con il giocatore, che da parte sua si sente già interista.

Resta da capire con quali tempi avverrà l’operazione. Ma l’Inter ha intenzione di portare a Milano Darmian. E lavora, al contempo, per il rinnovo di Alessandro Bastoni.

(Fonte: Sky Sport)